Liverpool, UEFA Süper Kupa maçında Chelsea ile Vodafone Park’ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Dünyaca ünlü iki kulüp Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupası için mücadele edecek. Peki, UEFA Süper Kupa Finali ne zaman? Liverpool Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Liverpool Chelsea maçına ilişkin detaylar…

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'yi karşı karşıya getirecek dev final 14 Ağustos'ta TSİ 22.00’de oynanacak. UEFA Süper Kupası Vodafone Park'ta sahibini bulacak.Mücadele beIN SPORTS Haber'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla kapılarını açan ve birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Vodafone Park, UEFA Süper Kupa finaliyle en büyük organizasyonuna imza atacak.

Türkiye böylece, 2005'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ve 2009'da Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan UEFA Kupası Finali'nin ardından UEFA organizasyonlarındaki 3. ev sahipliğini gerçekleştirecek.

Dünyaca ünlü iki kulübün karşılaşması aynı zamanda bir ilk olma özelliği taşıyor. UEFA organizasyonlarında daha önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinde birbirine rakip olan İngiliz takımları, ilk kez Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

FRANSIZ KADIN HAKEM YÖNETECEK

UEFA Süper Kupa mücadelesini, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) maça çıkan ilk kadın hakem unvanının da sahibi Frappart'ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal üstlenecek. FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise İstanbul'daki mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek.

İSTANBUL TARİHİ MAÇA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

İngilizlerin dünyaca ünlü iki kulübünün İstanbul'da 14 Ağustos’ta UEFA Süper Kupa final maçında karşılaşacak olması İstanbul ekonomisi ve Türk hava yolu şirketlerine büyük doping etkisi yaratacak. Final maçını izlemek için 50 binden fazla ağırlıklı İngilizler olmak dünyanın birçok yerinden futbolseverin İstanbul'a akın edecek olması esnafın ve otellerin yüzünü güldürecek. Şimdiden Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuşlara ve otellere İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. İstanbul'da maçı izlemek için geleceklere yönelik yayınlanan turlara da ilgi arttı. Turizmciler, kent ekonomisine maçın 100 milyon euro katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde yüze çıkacağını söyledi. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.