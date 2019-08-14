UEFA Süper Kupa finalinde Youtuber Fester Abdü sahaya girdi

UEFA Süper Kupa finali heyecanı bu yıl İstanbul’da yaşandı. İki İngiliz devi Chelsea ve Liverpool’un karşılaştığı mücadele büyük heyecana sahne oldu.

Vodafone Park’ta oynanan karşılaşma öncesinde yapılan gösteriler damgasını vurdu. Karşılaşmanın oynandığı sırada istenmeyen bir olay da yaşandı.

Ünlü Youtuber Fester Abdü maçın ilk yarısı oynanırken saha girdi.

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