UEFA Süper Kupa Finali'nde Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea karşı karşıya geliyor. Müsabaka İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak. Nu nedenle heyecan katsayısı daha da yükselmiş durumda... Dünyanın birçok ülkesinde gözler bu maçta olacak. Peki, iverpool Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

LIVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool Chelsea maçı 14 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabakanın kanalı hakkında ise henüz bir açıklama yok.

TÜRKİYE 3. KEZ EVSAHİPLİĞİ YAPACAK

11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla kapılarını açan ve birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Vodafone Park, UEFA Süper Kupa finaliyle en büyük organizasyonuna imza atacak.

Türkiye böylece, 2005'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ve 2009'da Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan UEFA Kupası Finali'nin ardından UEFA organizasyonlarındaki 3. ev sahipliğini gerçekleştirecek.

Dünyaca ünlü iki kulübün karşılaşması aynı zamanda bir ilk olma özelliği taşıyor. UEFA organizasyonlarında daha önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinde birbirine rakip olan İngiliz takımları, ilk kez Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

İngilizlerin dünyaca ünlü iki kulübünün İstanbul'da 14 Ağustos’ta UEFA Süper Kupa final maçında karşılaşacak olması İstanbul ekonomisi ve Türk hava yolu şirketlerine büyük doping etkisi yaratacak. Final maçını izlemek için 50 binden fazla ağırlıklı İngilizler olmak dünyanın birçok yerinden futbolseverin İstanbul'a akın edecek olması esnafın ve otellerin yüzünü güldürecek. Şimdiden Manchester ve Londra'dan İstanbul'a uçuşlara ve otellere İngiliz futbolseverler rezervasyon yaptırmaya başladı. İstanbul'da maçı izlemek için geleceklere yönelik yayınlanan turlara da ilgi arttı. Turizmciler, kent ekonomisine maçın 100 milyon euro katkı yapacağını ve otellerde doluluk oranının yüzde yüze çıkacağını söyledi. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç İstanbul’un tanıtımına da büyük katkı sağlayacak.