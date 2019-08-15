Final maçında ortalığı karıştırmıştı! Ünlü Youtuber'lar gözaltında! İşte ilk ifadesi...
Liverpool ile Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa Finalinin 14. dakikasında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ile aralarında ünlü Youtuber'ların da bulunduğu Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Y.Y. adliyeye sevk edildi. Ali Abdülselam Yılmaz, emniyete verdiği ilk ifadesinde "Çok heyecanlandım, bir anda sahaya atladım ve gol sevinci hareketi yaptım” dediği öğrenildi
Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün müsabakayla ilgili olarak aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde, maç öncesi, yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındı. Çalışmalarda 13 Türk taraftar da karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.
SAHAYA GİREN VE ARKADAŞI GÖZALTINDA
Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile arkadaşları da yer alıyor. Maçın oynandığı sıra sahaya giren Ali A.Y. ve onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Youtuber Ali A.Y. dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan Süper Kupa finalinde sahaya girdi. Ali A.Y. ve kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı.