UEFA, TFF'yi uyardı: Bu kadar Pro Lisans çok!
Türkiye'deki en üst futbol ligleri Süper Lig ve TFF 1. Lig. Bu liglerde "resmi" olarak teknik direktörlük yapabilmek için bazı eğitimlerden geçip Pro Lisans almak gerekiyor. Türkiye'de ise Pro Lisansı olmayan birçok isim, teknik direktörlük koltuğunda oturuyor ve resmiyette yerlerine Pro Lisansı olan başka isimler gösteriliyor. UEFA bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nu uyardı.
09 Aralık 2021, Perşembe 11:22 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son dönemde Pro Lisans sahibi olan teknik direktör sayısında büyük artış yaşandı. Özellikle koronavirüs döneminde ara verilen eğitimlerin açılmasıyla adeta yığılma yaşandı. Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerden bile daha fazla lisana dağıttı. Bu ülkelerde ise üst sınır her sene 24 kişiyle sınırlı.
2017 yılında bir kez daha uyarı alan TFF, bu kez yaptırımla karşı karşıya.
UEFA'nın TFF'ye yaptığı uyarıda, "Çok fazla Pro Lisans dağıtmanız nedeniyle eğitimler 1 senede değil, 2 senede tamamlansın" kuralı getirilecek.
Düşen eğitim kalitesinin artırılması amaçlanıyor.
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