Türkiye'de son dönemde Pro Lisans sahibi olan teknik direktör sayısında büyük artış yaşandı. Özellikle koronavirüs döneminde ara verilen eğitimlerin açılmasıyla adeta yığılma yaşandı. Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya gibi ülkelerden bile daha fazla lisana dağıttı. Bu ülkelerde ise üst sınır her sene 24 kişiyle sınırlı.

2017 yılında bir kez daha uyarı alan TFF, bu kez yaptırımla karşı karşıya.

UEFA'nın TFF'ye yaptığı uyarıda, "Çok fazla Pro Lisans dağıtmanız nedeniyle eğitimler 1 senede değil, 2 senede tamamlansın" kuralı getirilecek.

Düşen eğitim kalitesinin artırılması amaçlanıyor.