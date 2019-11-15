UEFA, Türkiye için hazırladığı sayfada 2 futbolcuya dikkat çekti

Türkiye için hazırlanan bölümde şu detaylar yer alıyor:





Grup H: 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi - 20 puan

Elemelerdeki en golcü isim: Cenk Tosun, 5 gol

UEFA Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi derece: Yarı Final (2008)

Son şampiyona performansı: Grup aşamasında elendi (2016)

Teknik direktör: Şenol Güneş

Trabzonspor'la 6 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş eski bir kaleci. Türkiye'nin son katıldığı Dünya Kupası olan 2002'de takımını dünya 3'üncüsü yapmıştı. 2019 yılında tekrar Türkiye'nin başına geçmeden önce Beşiktaş'la üst üste iki kez şampiyon oldu.

Anahtar oyuncu: Cenk Tosun

Güneş, Beşiktaş'taki büyülü döneminde Türkiye'nin şu andaki hedef santrforu olan Cenk Tosun'la çalışmıştı ve ondan nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Belki olağanüstü hızlı ya da uzun boylu bir forvet değil, fakat çalışkan ve safkan bir bitirici.

İzlenmesi gereken: Merih Demiral

Merih, 2019 yılında Alanyaspor'dan ayrıldı. Antrenörü Sergen Yalçın, "Türkiye önümüzdeki 10 yıl boyunca defansının merkezini buldu" demişti. Juventus'a süratle yükselen ve kendisinden çok şeyler beklenen defans oyuncusu, Euro 2020'den önce 22 yaşına girecek.

Biliyor muydunuz?

Türkiye Avrupa Şampiyonası'na ilk defa katıldığı 1996 yılından beri yapılan 7 şampiyonanın 5'ine katılmayı başardı.

Diğer oyuncular

Cenk Tosun'la beraber kilit oyuncular listesinde yer verilen diğer isimler: Eden Hazard (Belçika), Vladimir Darida (Çekya), Raheem Sterling (İngiltere), Antoine Girezmann (Fransa), Marco Verratti (İtalya), Robert Lewandowski (Polonya), Artem Dzyuba (Rusya), Sergio Ramos (İspanya), Andriy Yarmolenko (Ukrayna)

Merih Demiral'la beraber izlenmesi gereken oyuncular listesinde yer verilen diğer isimler: Youri Tielemans (Belçika), Tomas Soucek (Çekya), Jadon Sancho (İngiltere), Clement Lenglet (Fransa), Gianluigi Donnarumma (İtalya), Krzysztof Piatek (Polonya), Dmitri Barinov (Rusya), Fabian Ruiz (İspanya), Viktor Tsygankov (Ukrayna)





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