EURO 2020 Eleme Grubu'nda Türkiye, Arnavutluk ve Fransa ile karşılaştığı maçta attığı gollerde, gol sevincini 'asker selamı' vererek yapmıştı.

UEFA ise 'siyasi provokasyon içeren davranışlar' nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

UEFA, soruşturmayla ilgili resmi olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Türk oyuncuların, Fransa maçındaki potansiyel politik ve provokatif hareketi nedeniyle bir müfettiş görevlendirilmiştir. İncelemenin sonucunda bilgi paylaşılacaktır"

Yapılan soruşturma sonuçlandı ve Türkiye'ye herhangi bir ceza verilmesine gerek olmadığı açıklandı.