UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis, UEFA.tv ile ilgili çığır açacak bir fikirden bahsetti. Financiael Times'a röportaj veren Theodoridis, "Şu an birçok ülkede birçok yayın ortağımız var ve bu ortaklıkları sürdürmeyi çok istiyoruz. UEFA.tv'nin kuruluş amacı ise sadece hazırlıklı olmak istememiz. Alternatif seçeneklere sahip olmak ve internet yayıncılığı için hazır olmak istiyoruz" dedi.

Thedoridis, UEFA.tv adlı OTT servisinin şu anda Şampiyonlar Ligi'ni yayınlamak için kullanıma hazır olduğunu ve önlerindeki 4 yıllık ihalede uygun bir ortak bulunamaması durumunda kullanabileceklerini söyledi.

UEFA, bir önceki yayın hakları satışından toplam 3 milyar 250 milyon euro ödeme almıştı. UEFA'nın ana yayıncılarından biri olan Birleşik Krallık telekomünikasyon şirketi BT ise geçen hafta 1 milyar 500 milyon euro'luk ödeme yaparak yayın haklarını 4 mevsim daha korumayı başardı.





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UEFA.tv nedir?

UEFA.tv, UEFA yönetiminin 2019 Haziran ayından beri hizmete sunduğu bir yayın platformu. OTT sistemini kullanan yayın hizmeti, 60 yıllık Avrupa futbol arşivine tamamen ulaşmayı hedefleyen ve bu amaçla bütün ülkelerdeki yayıncılarla anlaşmalar yapan bir girişim.

İlk büyük anlaşma Deutsche Fußball Liga ile yapıldı. Deutsche Fußball Liga, Türkiye, İngiltere, İtalya, Polonya, Rusta, İspanya, Orta Doğu ve Afrika pazarları için Bundesliga arşivine dair içerikler sağlayacak.