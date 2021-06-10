Rusya, Euro 2020 finalleri öncesi Ukrayna Milli Takımı için tasarlanan formayı UEFA'ya şikayet etti. Formanın üzerinde Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Rusya yanlılarının kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk da bulunuyordu. Formada ayrıca 2014'te Rusya yanlısı Viktor Yanukovych'un devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerdeki "Zafer Ukrayna'nın" sloganı da yazıldı.