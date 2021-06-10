UEFA Ukrayna'ya izin vermedi! O cümle formadan kalkacak
Ukrayna ile Rusya arasında krize sebep olan forma sloganı hakkında UEFA'dan karar çıktı. UEFA'nın aldığı kararla Ukrayna'nın formasının göğsünde yazan "Zafer Ukrayna'nın" cümlesi, turnuva formasında yer alamayacak.
10 Haziran 2021, Perşembe 13:24 Son Güncelleme:
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Rusya, Euro 2020 finalleri öncesi Ukrayna Milli Takımı için tasarlanan formayı UEFA'ya şikayet etti. Formanın üzerinde Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım ile Rusya yanlılarının kontrol ettiği Donetsk ve Lugansk da bulunuyordu. Formada ayrıca 2014'te Rusya yanlısı Viktor Yanukovych'un devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerdeki "Zafer Ukrayna'nın" sloganı da yazıldı.
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