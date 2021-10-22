UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 15'e girmemiz lazım
Türk futbolu olarak son dönemde UEFA ülke puanı sıralamasında iyice gerilere düştük. Önceden ilk 10'u zorlarken şu anda 19. sıradayız ve bu durum, 2023-2024 sezonu için çok büyük bir risk yaratıyor: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyebiliriz.
22 Ekim 2021, Cuma 16:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye UEFA ülke sıralamasında şu anda 19. sırada. Ancak bu sezon ilk 15 içinde bitiremezsek 2023-2024 sezonu için büyük bir riskle karşı karşıyayız.
15'in dışında kaldığımız takdirde Şampiyonlar Ligi'nde 1 takımımız gidebilecek ve o da play-off oynamak zorunda olacak. Mevcut durumda 1 tanesi direkt bir tanesi de play-off'la olmak üzere 2 takımımız gidiyor.
Diğer bir handikap ise Avrupa Ligi'ne hiç takım gönderemeyecek olmamız. İlk 15'te yer alamazsak Avrupa Ligi'ne Türk takımı gidemiyor.
Konferans Ligi'ne ise 3 takımla katılabileceğiz.
En yakın rakiplerimizle aramızda az puan farkı var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın aldığı her puanın değeri çok önemli İşte puan sıralamasında rakiplerimiz:
- 15. Hırvatistan: 24.900
- 16. Yunanistan: 24.700
- 17. Güney Kıbrıs: 24.625
- 18. Çekya: 24.600
- 19. Türkiye: 24.500
- 20. Norveç: 23.750
BUNLARI DA OKUYUN