Türkiye UEFA ülke sıralamasında şu anda 19. sırada. Ancak bu sezon ilk 15 içinde bitiremezsek 2023-2024 sezonu için büyük bir riskle karşı karşıyayız.

15'in dışında kaldığımız takdirde Şampiyonlar Ligi'nde 1 takımımız gidebilecek ve o da play-off oynamak zorunda olacak. Mevcut durumda 1 tanesi direkt bir tanesi de play-off'la olmak üzere 2 takımımız gidiyor.

Diğer bir handikap ise Avrupa Ligi'ne hiç takım gönderemeyecek olmamız. İlk 15'te yer alamazsak Avrupa Ligi'ne Türk takımı gidemiyor.

Konferans Ligi'ne ise 3 takımla katılabileceğiz.

En yakın rakiplerimizle aramızda az puan farkı var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın aldığı her puanın değeri çok önemli İşte puan sıralamasında rakiplerimiz: