UEFA'da Türk futbolunu bekleyen büyük tehlike! UEFA ülke puanı sıralaması
Türk futbolunda sezon adeta kavgalar ve tartışmalarla başladı. Ancak biz kendi içimizdeki kavgaları daha da körüklerken, Avrupa futboluyla aramızdaki makas iyice açılıyor. Avrupa’da grupların ilk haftasında temsilcilerimizle 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadık. Uçuşa geçen Hollanda, UEFA Ülke Sıralaması’nda bir anda 9. sıraya çıktı, Türkiye 11.’inciliğe geriledi. Eğer bu sezon sonunda ilk 10’un içinde kalamazsak, Süper Lig şampiyonumuz iki sezon sonra Devler Ligi’nde gruplara kalmak için ön eleme oynayabilir.
Süper Lig’de sezon henüz yeni başlamasına rağmen her maçın ardından ya kulüpler kendi aralarında demeç savaşına giriyor ya da hakemler verdikleri kararlardan dolayı hedef tahtası haline geliyor. Biz, içeride adeta birbirimizi yemeye çalışırken, Avrupa almış başını gidiyor... Avrupa kupalarında grup maçlarının heyecanı bu hafta başlarken, hepsi deplasmanda boy gösteren temsilcilerimizden Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray dışındakiler ne yazık ki hayal kırıklığı yarattı.
TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
Cim Bom, Club Brugge’le golsüz berabere kalırken, Avrupa Ligi’nde Trabzonspor, Getafe’ye, Başakşehir, Roma’ya ve Beşiktaş da Slovan Bratislava’ya yenildi. Elbette bu durum, UEFA Ülke Sıralaması’nda Türkiye adınan tehlike çanlarının çok daha hızlı çalmasına neden oldu. Biz elenen Yeni Malatyaspor da dahil olmak üzere 5 takımımızla sadece 2.000 puan toplarken, Hollandalılar 5.000 puanla bir anda 9. sıraya yerleşti. 2.200 puan toplayan Ukrayna 10. sırada yer alırken, Türkiye de 11. sıraya geriledi.
BU KEZ SAHAMIZDAYIZ
2.600 puan toplayarak genelde 29.725’e ulaşan 12. Avusturya da, ensemize yapışmış durumda. Yani temsilcilerimizin alacağı puanlara göre ülkemiz, 11 ya da daha alt sıralarda sezonu tamamlarsa, 2020-21 sezonunda şimdiki gibi Süper Lig şampiyonumuz direkt Devler Ligi’ne gidemeyecek ve ön eleme oynayarak gruplara kalmaya çalışacak. Eğer bu gerçekleşir ve Devler Ligi’nde gruplara herhangi bir takımımızla kalamazsak; bu durum ekonomik, prestij ve ülke puanı açısından Türk futbolu adına büyük bir kayıp olacak. Hepimizin beklentisi ise; gruplarındaki ikinci maçları evlerinde oynayacak temsilcilerimizin bir an önce çıkışa geçmesi ve toplayacakları puanlarla Türk futbolunu sıralamada yukarılara doğru götürmesi olacak.
Not: Eğer bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takım, ülkesindeki lig sıralamasıyla yine gruplara katılma hakkını elde ederse (Son şampiyon Liverpool gibi), o zaman UEFA ülke sıralamasında 11. sıradaki ülkenin lig şampiyonu, direkt gruplara (Salzburg gibi) kalabiliyor.
M. Çağrı Davran - Arda Erol / FANATİK