Ajax'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada Yunan taraftarlarının çıkardığı olaylar kulübe pahalıya patladı. Atina'da oynanan maçta meşale yakma, sahaya girme, kurallara aykırı organizasyon gibi sebeplerden ötürü, kulübe 2 yıl ertelemeli men cezası verildi. Öte yandan kulübe 80 bin dolar da para cezası uygun görüldü.

AA

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