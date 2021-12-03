Futbol UEFA’dan Beşiktaş’a iyi haber

UEFA’dan Beşiktaş’a iyi haber

Futbol

UEFA’dan Beşiktaş’a iyi haber

UEFA, Beşiktaş Kulübü’ne verilen 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15’ine el konulması kararını kaldırdı.

03 Aralık 2021, Cuma 22:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah beyazlı kulüp için 2020-2021 sezonunda alınan UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15’ine el konulması kararının, kulübün vadesi geçmiş borcu olmaması nedeniyle UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurumu tarafından kaldırıldığı bildirildi.


İlgili Haberler
Beşiktaş 1 puana razı oldu


DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ECA (Avrupa Kulüpler Birliği) Dünya Kupası önerisine karşı çıktı