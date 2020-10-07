UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan ile Belarus milli takımları arasında 8 Ekim Perşembe günü oynanacak 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off yarı final maçını yönetecek.
07 Ekim 2020, Çarşamba 23:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Erovnuli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.
AA
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN