UEFA'dan Galatasaray'ın Lokomotiv başvurusuna olumsuz cevap
Galatasaray, Lokomotiv maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulunmuştu. UEFA, itirazın geçerli sürede yapılmadığını gerekçe göstererek sarı kırmızılıların başvurusunu reddetti.
10 Kasım 2021, Çarşamba 13:28 Son Güncelleme:
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Ajansspor'dan Hüseyin Özkök'ün haberine göre, UEFA'dan Galatasaray'ın başvurusuna olumsuz cevap geldi.
UEFA, ret kararına gerekçe olarak "Başvurunun maçtan sonraki 24 saat içerisinde yapılmaması"nı gösterdi. Kurala göre kulüpler, kural hatası başvurusunu müsabakadan sonraki ilk 24 saatte yapmalı.
48 saat geçti
Galatasaray ile Lokomotiv arasındaki maç 4 Kasım akşamı 20.45'te oynanmıştı.
Galatasaray ise itirazını 6 Kasım günü akşam saatlerinde yapmıştı.