UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası
UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında taraftarlarının sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 00:50 Son Güncelleme:
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UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz, Fransa ve Almanya ile oynanan grup maçlarında taraftarlarının ırkçı hareketleri ve açtığı sportmenlik dışı pankartlar nedeniyle Macaristan'a biri iki yıl ertelemeli toplam 3 maç seyircisiz oynama cezası verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Macaristan Futbol Federasyonunun da 100 bin euro para cezasına çaptırıldığı belirtildi.
AA