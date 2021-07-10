Futbol UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası

UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası

Futbol

UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmalarında taraftarlarının sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 00:50 Son Güncelleme:
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UEFA'dan yapılan açıklamada, Portekiz, Fransa ve Almanya ile oynanan grup maçlarında taraftarlarının ırkçı hareketleri ve açtığı sportmenlik dışı pankartlar nedeniyle Macaristan'a biri iki yıl ertelemeli toplam 3 maç seyircisiz oynama cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Macaristan Futbol Federasyonunun da 100 bin euro para cezasına çaptırıldığı belirtildi.

AA

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