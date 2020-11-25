UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı. Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ceferin, "Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi. Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

Ceferin'in bu haftaki maçlarda Maradona'nın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

AA







