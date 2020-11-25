Futbol UEFA'dan Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

UEFA'dan Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Futbol

UEFA'dan Maradona için 1 dakikalık saygı duruşu kararı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

25 Kasım 2020, Çarşamba 22:01 Son Güncelleme:
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UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı.  Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ceferin, "Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi. Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

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Ceferin'in bu haftaki maçlarda Maradona'nın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

AA


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