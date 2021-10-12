UEFA'dan Muslera'ya övgü: Gol yemeyen tek kaleci o!
UEFA, Avrupa Ligi organizasyonuna özel bir paylaşım yaptı. 2 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde gol yemeyen tek kaleci olan Fernando Muslera, UEFA'nın özel paylaşımına konu oldu.
12 Ekim 2021, Salı 11:34 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile beraber bulunan Galatasaray, 2 maçta 4 puanla lider konumda.
Henüz gol yemeyen Galatasaray, ilk maçı Lazio karşısında 1-0 kazanmış, ikinci maçında ise Marsilya ile golsüz berabere kalmıştı. Muslera iki maçta 7 kurtarış yaparak takımının liderliğinde önemli pay oynadı.
UEFA ise bu performansa özel bir paylaşım yaparak "Gol yemeyen tek kaleci" notunu düştü.
35 yaşındaki kaleci bu sezon Süper Lig'de ise yediği hatalı goller ile bir hayli tartışılmıştı.
https://twitter.com/EuropaLeague/status/1447558172928094211
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