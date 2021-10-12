UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile beraber bulunan Galatasaray, 2 maçta 4 puanla lider konumda.

Henüz gol yemeyen Galatasaray, ilk maçı Lazio karşısında 1-0 kazanmış, ikinci maçında ise Marsilya ile golsüz berabere kalmıştı. Muslera iki maçta 7 kurtarış yaparak takımının liderliğinde önemli pay oynadı.

UEFA ise bu performansa özel bir paylaşım yaparak "Gol yemeyen tek kaleci" notunu düştü.

35 yaşındaki kaleci bu sezon Süper Lig'de ise yediği hatalı goller ile bir hayli tartışılmıştı.



