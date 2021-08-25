UEFA’dan Nihat Kahveci’ye sürpriz görev!

2002 yılından 2009'a kadar Türkiye'yi İspanya'da başarılı bir şekilde temsil eden Nihat Kahveci'ye sürpriz bir görev verildi. UEFA, Nihat Kahveci'nin 27 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kurasında Lorik Cana'yla görevlendirildiğini duyurdu. Bir dönem (2010-11) Galatasaray'da da oynayan Cana, Arnavutluk Futbol Federasyonu'nun çocuk futbolu elçiliğini yönetiyordu.

UEFA'nın resmi internet adresinde yapılan duyuruda, Nihat Kahveci'nin grup aşaması kurasında Final Elçisi (Final Ambassador) Lorik Cana'ya eşlik edeceği belirtildi. 27 Ağustos Cuma günü saat 13.00'te başlayacak kura çekimleri, İstanbul'da düzenlenecek. 32 ekip, dörtlü takımlar halinde 8 farklı gruba dağıtılacak. Kurada, aynı futbol federasyonuna bağlı takımlar; aynı gruplara düşmeyecek.

Grup aşamasındaki maç takvimi şu şekilde:

1. Maç: 16 Eylül

2. Maç: 30 Eylül

3. Maç: 21 Ekim

4. Maç: 4 Kasım

5. Maç: 25 Kasım

6. Maç: 9 Aralık





Maçlar, TSİ 17.45 - 21.00 aralığında oynanacak.