UEFA'dan Rusya kararı! Kriz toplantısı yapılacak
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından futbol dünyasında da savaşın etkileri görülecek. Şampiyonlar Ligi finalinin bu sene Rusya'da oynanacak olması şu an için UEFA'nın ana gündemi. Final, Rusya'dan alınabilir.
24 Şubat 2022, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
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UEFA, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.
Toplantı neticesinde 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınması bekleniyor. İddialara göre final, İngiltere'ye taşınabilir. Ayrıca iki ülkede oynanacak uluslararası maçların akıbeti de görüşülecek.
Devler Ligi finali önümüzdeki sene ise bir aksilik olmazsa Türkiye'de oynanacak.
https://twitter.com/UEFA/status/1496805347096502279
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