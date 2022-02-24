UEFA, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Toplantı neticesinde 28 Mayıs'ta St. Petersburg'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan alınması bekleniyor. İddialara göre final, İngiltere'ye taşınabilir. Ayrıca iki ülkede oynanacak uluslararası maçların akıbeti de görüşülecek.

Devler Ligi finali önümüzdeki sene ise bir aksilik olmazsa Türkiye'de oynanacak.



