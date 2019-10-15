UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili savunma istenildi

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Fransa mücadelesinde Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

Disiplin soruşturması başlatıldı

"Etik ve Disiplin müfettişliği futbolcuların "provokatif politik davranış" hareketinden ötürü Türkiye - Arnavutluk ve Türkiye Fransa maçları hakkında disiplin soruşturması başlatmıştır. İnceleme sonunda gerekli bilgiler verilecektir."

Öte yandan UEFA, Bulgaristan - İngiltere maçındaki ırkçı tezahüratlar hakkında da soruşturma açtığını bildirdi.

Soruşturma kararının yalnızca Fransa maçıyla ilgili olmadığı, Kadıköy'de oynanan Arnavutluk mücadelesindeki asker selamı verilerek yapılan gol sevinci için de savunma istendiği öğrenildi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tepki

Konuyla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; 'UEFA'yı sporun ruhuna uygun davranmaya davet ediyorum. Bize değil, TFF'ye ulaştığı yönünde bilgiler var ancak bu bilgiler teyide muhtaç. Sahadaki başarısızlığını başka şekilde örtmek isteyenler bu ısrarından vazgeçmeli. Futbolcularımızı alın terini ortaya koydu. Griezmann'ın asker selamına ses çıkarmayanlar, milli futbolcularımızın güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyor." dedi.

Oyuncularımız Fransa maçında da asker selamı verdi

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu Eleme maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelmişti.

Türk taraftarlar müsabakanın oynandığı Stade de France'a adeta akın etti.

Türk taraftarlar, sık sık asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na desteğini gösterdi.

A Milli Takımı oyuncularımız gelen golün ardından asker selamı verdi.

Arnavutluk maçındaki asker selamı çok konuşulmuştu

A Milli Futbol Takımı futbolcuları Arnavutluk’a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı vermiş ve bu selam çok konuşulmuştu.

Milliler golden sonra müthiş sevinç yaşamış, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etmişti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı vermişti.

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