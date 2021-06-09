Futbol UEFA'dan şok ceza! Ventspils takımı 7 yıl boyunca...

UEFA'dan şok ceza! Ventspils takımı 7 yıl boyunca...

Futbol

UEFA'dan şok ceza! Ventspils takımı 7 yıl boyunca...

UEFA, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle incelemeye alınan Letonya'dan Ventspils takımının, Avrupa kupalarından 7 yıl men edildiğini açıkladı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 20:25 Son Güncelleme:
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Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak.

Karara göre, kulüp yetkililerinden Adlan Shishkanov ömür boyu, Nikolajs Djakins ise 4 yıl futboldan men edildi.

Ayrıca UEFA, verdiği kararların dünya çapında uygulanmasını FIFA'dan talep etti.

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