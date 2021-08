TFF, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off maçlarında uygulanmak üzere deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası için ise statü henüz yayımlanmadı.

Ajansspor'dan Hüseyin Özkök'ün haberinde, uygulamanın detayları şöyle verildi:

"Bu müsabakalarda iki maç sonunda, galibiyet veya beraberlik sayılarının eşit olması halinde, toplamda daha fazla gol atan takım tur atlar. Atılan gollerin eşit olması halinde ise ikinci müsabaka sonunda on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanır. Uzatma devrelerinde de eşitliğin bozulmaması durumunda, kazanan takım penaltı vuruşları sonucunda belirlenir".

Diğer yandan TFF'nin statüsü henüz yayınlanmayan Türkiye Kupası'nı geçen sezon olduğu gibi tek maç eleme usulü ile oynatması durumunda deplasman golü uygulaması söz konusu olmayacak. Yeniden çift maçlı turlara dönülmesi halindeyse deplasman golü uygulamasının kaldırılacağı yayınlanan diğer statülere bakıldığında kaldırılacak gibi duruyor.

Kötü stadlarda maç oynanmayacak

Nihat Özdemir: Geçen yıl stadyum zeminlerinden çok büyük şikayetler aldık. Kamuoyunda TFF sorumluymuş gibi eleştirildi. Halbuki bunun bizimle hiçbir konusu yoktu. Her kulüp kendi stadından sorumlu olacaktı. Bu sene bir talimat değişikliği yaptık. Artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Artık her ay stat zeminleri denetlenecek. Bir ay olmazsa 1 haftaya inecek. Eğer stat zemini uygun olmazsa, o hafta zemini uygun olmayan statta maç oynatılmayacak. Zemini elverişli olmayan hiçbir statta maç oynatmama kararı aldık.