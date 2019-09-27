UEFA tarafından Trabzonspor’a ceza verildi. Bordo-mavililerin Çek ekibi Sparta Prag’ı evinde misafir ettiği Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçındaki olaylar buna sebep olarak gösterildi.

SIRADAKİ MAÇ BASEL MAÇI

UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin 2b bendini ihlal gerekçesi gösterildi, sahaya yabancı madde atıldığı belirtildi. Buna göre kulübe, evinde oynayacağı sıradaki maçta kısmi kapatma cezası verildiği ifade edildi. Buna göre ceza Basel maçında uygulanacak.

MADDENİN ATILDIĞI TRİBÜN KAPATILDI

Stadyumun sadece belli bir kısmının boş kalmasına neden olacak cezai uygulama neticesinde, cezanın verilmesine yol açan maddenin fırlatıldığı tribün kapatılacak.

KAPATILAN TRİBÜN ALT BÖLÜMDE

Aşağı tribünlerdeki J bölümünde en az 5 bin kişilik koltuk grubunun boş bırakılarak cezanın uygulamaya konulacağı kaydedildi.

KAPASİTE 35 BİNE DÜŞECEK

Trabzonspor'un 5 bin kişilik bölümü boş bırakmasıyla 40 bin kişilik Akyazı Stadı'nda 3 Ekim'deki Avrupa maçında kapasite 35 bine gerileyecek.

Onur Dinçer / Skorer