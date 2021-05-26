Futbol UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e şok ceza!

UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e şok ceza!

Futbol

UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e şok ceza!

UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlattığı İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e 50 bin euro para cezası verdi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 20:43 Son Güncelleme:
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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, geçen ay hakkında disiplin soruşturması başlatılan 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda bağlantısı olduğu gerekçesiyle 50 bin euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İsveçli yıldız oyuncuya, söz konusu bahis şirketiyle bağlantısını kesmesi yönünde direktifte bulunan UEFA, kulübü Milan'a ise gereken önlemleri almadığı için 25 bin euro para cezası verdi.

İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı ifade edilmişti. Milan ile sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) forma giyemeyecek.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Ibrahimovic, Milan formasıyla 19 lig maçında 15 kez ağları sarsmıştı.

AA

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