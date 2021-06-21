Futbol UEFA'nın uyarısını açıkladı! 'En riskli kulüp biziz'

UEFA'nın uyarısını açıkladı! 'En riskli kulüp biziz'

Futbol

UEFA'nın uyarısını açıkladı! 'En riskli kulüp biziz'

Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelen haberle canı sıkıldı. Genel raporları inceleyen profesyoneller, maddi olarak en riskli kulübün Fenerbahçe olduğunu belirtti. Başkan Ali Koç da rapordaki bu durumu bizzat açıkladı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 16:17 Son Güncelleme:
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"Avrupa'da ilk sıradayız"

Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar'ın haberine göre, Ali Koç "Fenerbahçe Avrupa'da borç sıralamasında 6. sırada. Ancak sadece Fenerbahçe'nin net borcu, duran varlığından fazla. Bu orana göre Avrupa'nın ilk sırasındayız. Net borcun gelire oranında ise Avrupa'da 2. sıradayız. Bu sonuçlar Fenerbahçe'yi Avrupa'nın en riskli kulübü yapıyor" dedi.

"Sahiplik gelmeli"

İngiltere’dekine benzer bir 'Süper Lig A.Ş.' yapısı oluşmalı. Benim taraftar olarak gönlüm istemez ama sahiplik modeli olmadan bu iş yürümez.

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