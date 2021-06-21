"Avrupa'da ilk sıradayız"

Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar'ın haberine göre, Ali Koç "Fenerbahçe Avrupa'da borç sıralamasında 6. sırada. Ancak sadece Fenerbahçe'nin net borcu, duran varlığından fazla. Bu orana göre Avrupa'nın ilk sırasındayız. Net borcun gelire oranında ise Avrupa'da 2. sıradayız. Bu sonuçlar Fenerbahçe'yi Avrupa'nın en riskli kulübü yapıyor" dedi.

"Sahiplik gelmeli"

İngiltere’dekine benzer bir 'Süper Lig A.Ş.' yapısı oluşmalı. Benim taraftar olarak gönlüm istemez ama sahiplik modeli olmadan bu iş yürümez.