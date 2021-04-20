Futbol UEFA'ya bağlı 55 federasyon Avrupa Süper Ligi'ni kınadı

UEFA'ya bağlı 55 federasyon Avrupa Süper Ligi'ni kınadı

Futbol

UEFA'ya bağlı 55 federasyon Avrupa Süper Ligi'ni kınadı

UEFA, Avrupa Süper Ligi karşıtı girişimlerini sürdürüyor. Paydaşlarıyla beraber hareket eden UEFA, kınama yayımladı ve 55 ülke federasyonu tarafından bu kınama kabul edildi.

20 Nisan 2021, Salı 17:13 Son Güncelleme:
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Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını ilan etmişlerdi.

Buna karşılık UEFA'ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan "Avrupa Süper Ligi" kınayan bildiriyi oy birliği ile kabul ettiğini açıkladı.

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