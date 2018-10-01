Star TV'nin salı günleri büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 35. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Merve, Kerim'in evine gidiyor. Güzel kadının "Yapacağım, dedin söz verdin ben de geldim" sözlerine Kerim "Biz ne zamandan beri birbirimize verdiğimiz sözleri tutuyoruz" diye karşılık veriyor. Öte yandan Taylan, Pelin'e Emre'nin geleceğini söylüyor. Pelin buna şiddetle karşı çıkıyor. Edip cinayetinde ise flaş bir ayrıntı çıkıyor. Kemal Komiser, Edip ölmeden önce kafasına bir cisimle vurulduğunu Oya'ya söylüyor. Oya, Arzu'nun evinde sarıp sarmalanan şamdanı görünce şoke oluyor.

SERHAN KERİM'DEN İŞKİLLENİYOR

Kerim Adil Sağlam'ın bir işler çevirdiğinden adı gibi emin olan Serhan, Sarmaşık'taki yemekte Kerim'i sıkıştırmaya başlıyor. Kerim, Merve'yi tehdit ederken Arzu her şeye şahit oluyor. Öte yandan Serhan'ın "Anlaşıldı, Sen beni daha hiç tanımamışsın" sözlerine Kerim "Seni ne kadar iyi tanıdığımı bilsen şaşardın, Serhan Aksak!" diye karşılık veriyor.



