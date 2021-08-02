Üflemeli yağmur (Oyun)
Bu tarz üflemeli oyunlar dolaylı yoldan nefes egzersizi sağlar. Çocuğun bedensel ve ruhsal sağlığını ileri seviyeye taşımanın en iyi yollarından biridir.
02 Ağustos 2021, Pazartesi 13:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
1 adet buzdolabı poşeti, lastik, pipet, cd kalemi, mavi kâğıt parçaları.
NASIL OYNANIR?
Çocuğunuzla buzdolabı poşetinin üzerine koca bir şemsiye çizin ve içerisine mavi kâğıt parçaları kesip atın. Burada yaratıcılık tamamen size kalmış! Yarısı içeride kalacak şekilde pipeti ve poşeti lastikle sıkıca bağlayın. Pipetten üfleyin ve bırakın kâğıt parçaları yani yağmur damlaları uçuşsun!