Üflemeli yağmur (Oyun)

MALZEMELER

1 adet buzdolabı poşeti, lastik, pipet, cd kalemi, mavi kâğıt parçaları.

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuzla buzdolabı poşetinin üzerine koca bir şemsiye çizin ve içerisine mavi kâğıt parçaları kesip atın. Burada yaratıcılık tamamen size kalmış! Yarısı içeride kalacak şekilde pipeti ve poşeti lastikle sıkıca bağlayın. Pipetten üfleyin ve bırakın kâğıt parçaları yani yağmur damlaları uçuşsun!



