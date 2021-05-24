UFO gizemine ışık tutan yönetmen CNN TÜRK’e konuştu

Paylaştığı görüntülerle ufo gizemine ışık tuttu... "Dahası da geliyor" dedi. Ünlü belgesel yönetmeni Jeremy Corbell, CNN TÜRK'e konuştu. “Çok ilginç günler yaşıyoruz. UFO'ların gerçek olduğu kabul edildi. Kısıtlı hava sahalarımızda kafalarına göre uçuyorlar. Üstelik bunları kimin kullandığını bilmiyoruz. Rakip ülkelere mi ait? ABD'nin gizli bir projesi mi? Bilemiyoruz.”

Corbell, yayınladığı ufo görüntülerinin neden siyah-beyaz ve karıncalı olduğunu açıkladı: Bu telefonunuzla çekmeye benzemiyor. Bu görüntüler zifiri karanlıkta görüntü almak için tasarlanmış silah sistemlerinden. USS Omaha görüntüleri gece denizde çekilmiş. Etrafı aydınlatacak ay bile yok. O yüzden görüntüler termal. UFO'ların ısı izlerini gösteriyor. Termal görüntüden anlayanların dikkatini çeken bir unsur var: UFO'larda hava araçlarında görmeyi beklediğimiz kuyruk, pervane ya da herhangi bir itici güç yok.

Ünlü yönetmen, "Pentagon'un görüntüleri onaylamaktan başka çaresi yoktu" dedi: Bu teknoloji şimdilik algımızın ötesinde kalıyor. Bu yüzden Pentagon'un bu görüntüleri onaylaması çok ilginç. Bence başka çareleri yok, onaylamak zorundalar. Çünkü gerçek oldukları ortada.

Arka arkaya pentagon tarafından doğrulanan görüntüler paylaşan Corbell, neden ufo meselesi üzerinde çalıştığını söyledi:

Sınırları zorluyorum. Bu videoları yayınlayarak cevap talep ediyorum. Bilmeye hakkımız var, buna ihtiyacımız var. Öğrenmek de bizim görevimiz.

Corbell, Pentagon'un Amerikan Kongresi'ne vermeyi planladığı UFO raporu hakkında da konuştu:

Bu İnsanlık için çok özel bir an. İnsan tecrübesinin çok ötesinde şeyler öğrenme ihtimalimiz var. Bunun gerçek olmasını umuyorum ve buna inanıyorum.

Ünlü yönetmen, ilk kez CNN TÜRK ekranından yakında "ses getirecek bir video" daha paylaşacağını duyurdu: Önümüzdeki hafta çok ses getirecek görüntüler paylaşacağım. Hazır olun.