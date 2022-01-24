Posta.com.tr | UFO uzmanı, Mars’taki uzaylı üssüne dair daha fazla kanıt bulduğunu öne sürdü. Dünya’da milyonlarca kilometre ötedeki bir kraterde eski bir yapı bulundu. Scott C. Waring’e göre yapı, binlerce yıl boyunca rüzgarın savurduğu kir ve kumla örtüldü. Mars’taki yapıyı arkeologların araştırması bekleniyordu. Ancak Dünya’dan 34 milyon mil uzakta olan gezegen, yeni kanıtların incelenmesini imkansız kılıyor.

Bu ayın başlarında UFO araştırmacısı, NASA'nın halktan sakladığı 25 km genişliğinde bir uzaylı üssü bulduğunu iddia etti. Uzaylı yaşamı hakkındaki tuhaf teorileriyle tanınan Waring, bulgusunu UFO Sightings Daily adlı blogunda belgeledi. Kısa süre önce Kızıl Gezegen’le ilgili teorilerini paylaşmak için Twitter kullanmaya başladı. Waring’in açıklamaları şu şekilde:

'NASA BİLMENİZİ İSTEMİYOR'

Mars'ta 25 km'lik bir üs bulundu. Haritadaki cetvele göre 25km. Yer Sulci Gordii'nin (Mars’ta bir bölge) sağında. NASA bunu bilmenizi istemiyor. UFO Sighting News...sitesi kapalı, bu yüzden bulduklarımı buradan yayınlayacağım.

Waring açıklamasında üssün, Mars’ın kayalarındaki paralel oluklar ve sırtlar olan Sulci Gordii'nin yakınında bulunduğunu ve bunun da tespit ettiği şekil için makul bir açıklama sunacağını söyledi.

İLK İDDİASI BU DEĞİL

Waring’in Mars’la ilgili iddia ettiği bulgunun ilki değil.

Yapının "100.000 yaşında" olabileceğine inanıyor, bu da Kızıl Gezegen’de daha önce yaşamın olduğunun kanıtı olabilir.

Dağın tepesine oyulmuş eski bir uzaylı yüzü buldum. Neredeyse insan benzeri bir uzaylı türünün yan profilini gösteriyor. Bu yüz bize uzaylıların uzun zaman önce Mars'ta nasıl göründükleri hakkında bir fikir veriyor. Bu yüzü dağın yamacına oyduklarından, zeki oldukları açık. Akıllı yaşamın bir zamanlar Mars yüzeyinde dolaştığının inkar edilemez kanıtı.











