Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinden ötürü Fotoğraf Sanatçısı Ufuk Altunkaş geçtiğimiz nisanda gerçekleşmesi planlanan ‘İçimizdeki Şeytan’ (Inner Demon) sergisini ertelemek zorunda kalmıştı. Normalleşme sonrası tekrar hazırlıklarına başlayan Ufuk Altunkaş bu sergide 7 ölümcül günahtan esinlenerek insanların iç benliğindeki kötü duyguları ve arzuları fotoğraflamayı planlıyor.

Contemporary İstanbul’dan da tanıdığımız moda ve sanat fotoğrafçılığının ülkemizdeki önemli isimlerinden Ufuk Altunkaş, sosyal konuları işlemeyi sevdiğini dile getirerek şunları söyledi:

İnsanların kendi içgüdülerini fark edip bu konularda bir öz eleştiri yapmasını sağlamak istiyorum. En azından ateşi büyütmek değil de, yakmaya çalışıyorum diyelim. O kötü içgüdüleri günlük hayatımızda deneyimlediğimiz şekilde insanlara sunmak istiyorum. Amaç hepimizi kendimizle yüzleştirmek.

Ufuk Altunkaş “İçimizdeki Şeytan” sergisinin 2020 gibi kaotik bir yıla denk gelmesi ve sancılı bir yaratım süreci olmasına rağmen Ekim ayı içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.