Ufuk Teker, Türk Loydu Vakfı Başkan Yardımcısı oldu

Türk Loydu Vakfı’nın 64.Olağan Genel Kurulu rekor sayıda delege katılımı ile 20 Ağustos 2020 Perşembe günü Piri Reis Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’a Türk Loydu Vakfı’nın tüm delegeleri katılım gösterdi. Genel Kurul’da gerçekleşen Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu seçiminde; Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu en çok oyu aldı.



