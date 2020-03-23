Ufuk Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
Ankara'da yer alan Ufuk Üniversitesi'ne 16 öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. Rektörlük ilan için son başvuru tarihinin 6 Nisan 2020 olduğunu açıkladı.
23 Mart 2020, Pazartesi 17:52 Son Güncelleme:
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Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır" denildi. İlan için son başvuru tarihi 6 Nisan 2020 olarak açıklandı.
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