Türkiye Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlanın başvuru süresi ise 'Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 15 gün' şeklinde açıklandı.

31 Ekim 2021, Pazar 16:13 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ufuk Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak. Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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