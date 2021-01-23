Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı. İlan detayları ve başvuru tarihleri için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayabilirsiniz.