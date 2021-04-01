Türkiye Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

01 Nisan 2021, Perşembe 17:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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