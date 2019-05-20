Uganda’da futbolcuları taşıyan tekne alabora oldu: 30 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Albert Nehri’nde futbolcuları taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 30 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Buseruka Bölge Meclis Üyesi Godfrey Komakech yaptığı açıklamada, teknenin, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için alabora olduğunu belirtti.

10 KİŞİ KURTARILDI

Komakech, "Arama kurtarma çalışmalarında 10 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar tedavi altına alındı." dedi.

Teknede kaç kişi olduğuna dair bilgi verilmedi. Albert Nehri’nde 2016’da meydana tekne kazasında 40’tan fazla kişi boğulmuştu.

ABUJA (AA)