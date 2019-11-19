Afrika ülkesi Uganda’da benzeri duyulmamış bir savaş yaşanıyor. Doğal yaşam alanı Afrika ormanları olan şempanzeler, Kyamajaka kasabası ve çevresinde terör estiriyor. Her şey 2014’te Kyamajaka’da 2 yaşındaki Mujuni Semata’yı şempanzelerin kaçırıp parçalamasıyla başladı. Sonra da çocuğun evinin önüne gelmeyi sürdüren şempanzelerden korkan aile taşındı. Şempanzelerin saldırıları o tarihten sonra katlanarak devam etti. 2017’de Muhororo kasabasında annesinin tarlaya götürdüğü kız bebek Maculate’yi de şempanzeler kaçırdı. Şimdiye kadar 6 çocuk şempanze kurbanı oldu. Onlarca kişi yaralandı.





Şempanzeleri öldürmek yasak

Uganda’da nesli koruma altındaki şempanzeleri öldürmek yasak. Ancak gençler silahlanarak şempanze avına çıkıyor. Şempanzelerin insanları hedef haline getirmelerinin nedeni olarak yaşam alanlarının daralması ve meyvelerinin çoğunu insanların toplaması gösteriliyor. Çünkü son 25 yılda ülkedeki ormanlık arazinin yüzde 65’i maden aramaları, imar gibi nedenler yüzünden yok oldu.









Bu bir hayatta kalma mücadelesi

Kalan arazinin sadece yüzde 15.2’si şempanzelerin yaşayabileceği alanlar.

Öte yandan, Uganda anormal biçimde son 100 yılda 18 kat artıp 45 milyona çıkan nüfusu ile yerleşim sıkıntısı yaşıyor. Bu savaşa uzmanlar, “Hayatta kalma mücadelesi. İnsanlar da şempanzeler de suçlu değil” diyor.

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