Magazin Uğur Akkuş, Ebru Şallı’nın elini hiç bırakmadı

Uğur Akkuş, Ebru Şallı’nın elini hiç bırakmadı

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Uğur Akkuş, Ebru Şallı’nın elini hiç bırakmadı

Bodrum’da yaşamaya karar veren, iş için İstanbul’a gelen Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş önceki akşam Etiler’deki Papermoon Restaurant’taydı. // Ali KESER

26 Ekim 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Uğur Akkuş yemek sırasında ve çıkışta eşi Ebru Şallı’nın elini hiç bırakmadı.

Kısa bir süre önce birinci evlilik yıldönümlerini kutlayan çift “Aşkımız, sevgimiz gün geçtikçe daha da güçleniyor” demişti.

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