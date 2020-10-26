Uğur Akkuş, Ebru Şallı’nın elini hiç bırakmadı
Bodrum’da yaşamaya karar veren, iş için İstanbul’a gelen Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş önceki akşam Etiler’deki Papermoon Restaurant’taydı. // Ali KESER
26 Ekim 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Uğur Akkuş yemek sırasında ve çıkışta eşi Ebru Şallı’nın elini hiç bırakmadı.
Kısa bir süre önce birinci evlilik yıldönümlerini kutlayan çift “Aşkımız, sevgimiz gün geçtikçe daha da güçleniyor” demişti.
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