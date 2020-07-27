Magazin Uğur Akkuş ve Kerimcan Durmaz arasında gerginlik!

Uğur Akkuş ve Kerimcan Durmaz arasında gerginlik!

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Uğur Akkuş ve Kerimcan Durmaz arasında gerginlik!

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz arasında gerginlik yaşandı. Durmaz arabasını getiren valeye bağırınca iş insanı, “Sen kimsin? Adam gibi konuş” diyerek fenomenin üzerine yürüdü.

27 Temmuz 2020, Pazartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Olay, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşandı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O esnada, orada bulunan Uğur Akkuş ise “Sen kimsin, adam gibi konuş” diyerek Durmaz’a tepki gösterdi.

Durmaz’ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı. (Hürriyet)


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