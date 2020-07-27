Uğur Akkuş ve Kerimcan Durmaz arasında gerginlik!

Olay, geçtiğimiz aylarda Trump Towers binasında yaşandı. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, rezidansın valesinden aracını istedi. Görevli kişi arabayı geç getirince sosyal medya fenomeni bağırmaya başladı. O esnada, orada bulunan Uğur Akkuş ise “Sen kimsin, adam gibi konuş” diyerek Durmaz’a tepki gösterdi.

Durmaz’ın üzerine yürüyen iş insanını güvenlik görevlileri engelledi. Kısa süreli gerginliğin ardında ünlü fenomen, oradan uzaklaştı. (Hürriyet)







