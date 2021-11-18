Bir grup Kuveytli iş insanı, dolandırıldıklarını iddia ederek, Aswar Şems Gayrimenkul Proje Yönetimi ve Danışmanlık şirketi sahibi Uğur Akkuş ile yedi kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık soruşturması kapsamında, Akkuş ile yedi kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hâkim kararını açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, Uğur Akkuş ve yedi kişinin İzmir-Çeşme’de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle dolandırıcılık suçunu işlediğini belirtti. Tutuksuz sanık Uğur Akkuş ve yedi kişi hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

AVUKAT: KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK

Uğur Akkuş’un avukatı Başak Pelit, henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını söyledi:

Mahkeme kararı henüz kesinleşmemişken müvekkilin ticari itibarına ve kişilik haklarına zarar verecek nitelikteki iddialar asılsız ve gerçek dışıdır.