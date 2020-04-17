Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Pars'ın ölümü magazin camiasını da yasa boğarken ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi. Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin de mesaj yayınlayan isimler arasında.

Gonca Derin Instagram hesabının hikaye bölümünden Ebru Şallı'ya başsağlığı diledi: “Acını en derinden hissediyorum. Sabırlar diliyorum.”

Pars Tan, cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Corona virüs salgını nedeniyle toplu olarak yasaklanan cenaze işleri sebebiyle sadece aile üyeleri törene katılabildi.

Ebru Şallı’ya; Çağla Şıkel, Hadise, Işın Karaca, Şehrazat, İpek Açar ve Sinal Akçıl gibi birçok sanatçı arkadaşı, sosyal medyadan taziye mesajı gönderdi.





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