Spor Uğur Aktaş, Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalya garanti...

Uğur Aktaş, Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalya garanti...

Spor

Uğur Aktaş, Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalya garanti...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 13:53 Son Güncelleme:
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite 75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.


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