Uğur Aktaş, Tokyo 2020'de yarı finalde! Madalya garanti...
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.
07 Ağustos 2021, Cumartesi 13:53 Son Güncelleme:
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.
Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite 75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.
A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.
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