Magazin Uğur Aslan ve eşinden mutluluk pozu

Uğur Aslan ve eşinden mutluluk pozu

Magazin

Uğur Aslan ve eşinden mutluluk pozu

'Yargı' dizisinde komiser Eren'i canlandıran Uğur Arslan eşi Sema Ergenekon ile verdiği pozu paylaştı.

09 Ocak 2022, Pazar 13:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bu sezonun en çok ses getiren projelerinden Ay Yapım imzalı 'Yargı' her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide başrolleri Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile paylaşan Uğur Aslan, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Zaman zaman sette çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan Aslan, bazen de eşi ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafları da yayınlıyor. 'Yargı' dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, eşiyle pozunu paylaştı.

KALP EMOJİLERİYLE PAYLAŞTI

Paylaşımını kalp emojileriyle paylaşan Uğur Aslan'ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncunun rol arkadaşları Mehmet Yılmaz Ak, Başak Gümülcinelioğlu da mutluluk pozuna kayıtsız kalamadı.

Uzun yıllardır mutlu evlilikleri devam eden Sema Ergenekon-Uğur Aslan çiftinin üç çocukları bulunuyor.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
İlişkine bir şans daha verebilirsin
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
9 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Bekir Saçar
Sudan ucuz kazaklar
Bekir Saçar
Uğur Alkapar
Bu yıl neler dinleyeceğiz?
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Deha, eşini daha önce de aldatmış
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Seda Sayan kararını verdi! Satılığa çıkardı