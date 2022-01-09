Uğur Aslan ve eşinden mutluluk pozu

Bu sezonun en çok ses getiren projelerinden Ay Yapım imzalı 'Yargı' her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizide başrolleri Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile paylaşan Uğur Aslan, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Zaman zaman sette çekilen kareleri takipçileriyle paylaşan Aslan, bazen de eşi ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafları da yayınlıyor. 'Yargı' dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim, eşiyle pozunu paylaştı.

KALP EMOJİLERİYLE PAYLAŞTI

Paylaşımını kalp emojileriyle paylaşan Uğur Aslan'ın gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncunun rol arkadaşları Mehmet Yılmaz Ak, Başak Gümülcinelioğlu da mutluluk pozuna kayıtsız kalamadı.

Uzun yıllardır mutlu evlilikleri devam eden Sema Ergenekon-Uğur Aslan çiftinin üç çocukları bulunuyor.