Advertorial Uğur Okulları ücretsiz LGS deneme sınavı ile bilginizi test edin

Uğur Okulları ücretsiz LGS deneme sınavı ile bilginizi test edin

Uğur Okulları ücretsiz LGS deneme sınavı ile bilginizi test edin

Uğur Okulları, 8’inci sınıflar için çok önemli olan LGS sınavında öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS deneme sınavını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

14 Şubat 2021, Pazar 08:57 Son Güncelleme:
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Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz. 

Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.  

LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları

LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları

LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

Detaylı bilgi için tıklayınız

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