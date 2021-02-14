Uğur Okulları ücretsiz LGS deneme sınavı ile bilginizi test edin

Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.

Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları

LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları

LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

Detaylı bilgi için tıklayınız

İlandır.