Advertorial Uğur Okulları’ndan ücretsiz AYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan ücretsiz AYT deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan ücretsiz AYT deneme sınavı

Uğur Okulları’nın uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz YKS, AYT deneme test sorularını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

24 Ocak 2021, Pazar 08:45 Son Güncelleme:
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Uğur Okulları, 12’inci sınıfların geleceklerine yön verecekleri üniversiteye giriş sınavına hazırlanırken yararlanabilecekleri YKS - AYT deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla siz değerli öğrencilere ulaştırıyor. Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz. 

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Soru kitapçığı ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linkte bulabilirsiniz. 

YKS - AYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı  

YKS - AYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı 

Detaylı bilgi için tıklayınız

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