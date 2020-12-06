Uğur Okulları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı

Bu sınavların ilkini çözmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Sorular ve cevap anahtarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.





LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları





LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları





LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı