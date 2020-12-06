Uğur Okulları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı
Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS deneme sınavını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz. Uğur Okulları, 8’inci sınıf öğrenciler için son derece önemli olan LGS sınavında yine onların yanında. Eğitim kurumu öğrencilerin sınava hazırlanma sürecini desteklemek için bundan böyle her ay yayınlayacağı LGS deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla öğrencilere ulaştıracak. Sınavlardan haberdar olmak için posta.com.tr eğitim sayfalarını takip edebilirsiniz. Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.
06 Aralık 2020, Pazar 09:13 Son Güncelleme:
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Bu sınavların ilkini çözmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz. Sorular ve cevap anahtarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.
LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları
LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları
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