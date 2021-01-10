Uğur Okulları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı
Uğur Okulları, 8’inci sınıflar için çok önemli olan LGS sınavında öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS deneme sınavını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.
10 Ocak 2021, Pazar 09:05 Son Güncelleme:
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Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.
Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.
LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları
LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları
LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı
Detaylı bilgi için tıklayınız.
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