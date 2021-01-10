Advertorial Uğur Okulları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı

Uğur Okulları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı

Uğur Okulları, 8’inci sınıflar için çok önemli olan LGS sınavında öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Uğur Okulları’nın alanında uzman kadrosunun hazırladığı ücretsiz LGS deneme sınavını çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

10 Ocak 2021, Pazar 09:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.


Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.  

Günün önemli manşetleri için tıkla



LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları


LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları


LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı


Detaylı bilgi için tıklayınız.


İlandır


BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER COVİD -19 ‘a yakalanan editörümüz Yağmur Kalyoncu yaşadıklarını anlatıyor? Nelere dikkat etmek gerekli?