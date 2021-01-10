Uğur Okulları’ndan ücretsiz LGS deneme sınavı

Ayrıca soru ve önerileriniz için sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden Uğur Okulları yetkililerine ulaşabilirsiniz.





Sınav soru ve cevaplarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.









LGS Deneme Sınavı Sözel Soruları





LGS Deneme Sınavı Sayısal Soruları





LGS Deneme Sınavı Cevap Anahtarı





Detaylı bilgi için tıklayınız.





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