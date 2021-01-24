Uğur Okulları’ndan ücretsiz TYT deneme sınavı

Uğur Okulları, 12’inci sınıflar için hazırladığı YKS, TYT deneme sınavını posta.com.tr aracılığıyla siz öğrencilere ulaştırıyor. Ayrıca sinav@ugurokullari.k12.tr mail adresinden soru ve önerilerinizi bekliyor.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarını aşağıdaki ilgili linklerde bulabilirsiniz.

YKS - TYT Deneme Sınavı Soru Kitapçığı

YKS - TYT Deneme Sınavı Cevap Anahtarı

Detaylı bilgi için tıklayınız

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